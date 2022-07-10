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Başkan Erdoğan ve İsrail Başbakanı Lapid telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.

10.07.2022, 21:29 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022, 21:48

Başkan Erdoğan ve İsrail Başbakanı Lapid telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Lapid, Başkan Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede Türkiye İsrail ilişkileri, bölgesel konular ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması ele alındı.

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