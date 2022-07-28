Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı! Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Rektörlüğü’ne yeniden atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, 4 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

Atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR KİMDİR?

Malatya'da dünyaya gelen Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayımlandı.

22 ve 23. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AB Uyum Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği yaptı.

İngilizce bilen Hotar, 1 çocuk annesidir.