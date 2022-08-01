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Haberler Gündem SAS Timi Türkiye’nin göğsünü kabartıyor

SAS Timi Türkiye’nin göğsünü kabartıyor

1.8.2022

SAS Timi Türkiye’nin göğsünü kabartıyor
TÜRKİYE'NİN çıkarlarını yurt içinde ve dışında büyük bir özveriyle kollayan, vatan toprakları için gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış SAS komandoları, görev aldıkları operasyonlarla milletin göğsünü kabartıyor. Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile "Pençe" serisi operasyonları başta olmak üzere birçok kritik görevi başarıyla tamamlayan Sualtı Savunma (SAS) komandoları, eğitimlerine cansiparane devam ediyor. Beykoz'da yapılan son eğitimde, ormanlık araziye intikal eden SAS komandoları, düşman saldırılarını kısa sürede püskürtüp terör unsurlarını etkisiz hale getirdi. SAS komandoları eğitim faaliyetleri kapsamında ayrıca helikopterden denize atlayarak, su yüzeyindeki mayınları başarıyla imha etti, "sonadive" cihazıyla su altında mayın araması yaptı. Komandolar, nefes kesen eğitimlerini başarıyla tamamladı.
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