İşgal değil terörist avı

13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk milletini terörden kurtarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Pençe-Kilit operasyonlarında ve diğer operasyonlarda yapılan harekatların hiçbiri işgal harekatı değildir. Tek hedefimiz teröristler" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

"Şurası hedef mi? Burası hedef mi" diye sorularla karşılaştığına değinen Bakan Akar, "Evet. Terörist varsa hedef. En son teröristi etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Altını çiziyorum. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler bizim kardeşimiz, Araplar bizim kardeşimiz. Hiçbir etnik ve dini grupla bizim işimizin olmadığını da herkesin bilmesini istiyoruz. 'Onlar neredeyse hedefimiz orasıdır' diyoruz" dedi.

Rusya-Ukrayna arasında 22 Temmuz'da imzalanan mutabakatın Ukrayna limanları ile ilgili olduğunu kaydeden Akar, "Rus limanlarını kapsamıyor. Rus limanları için görüşmeler ayrı devam ediyor. Şu anda 20 gemi orada bekliyor. Burada artık model oluştu. Girişlerin çıkışların nasıl yapılacağı konuşuldu. Bizim dileğimiz tahıl ve gıda konusunda ortaya çıkan bu görüşmede çözümün olması" diye konuştu.

Konferansta konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Türkiye'de 100'e yakın teröristin kaldığını belirterek, sınır dışına giden terörist sayısının 2015'te 5 bin 584, geçen yıl 51 ve bu yıl da şu ana kadar 30 olduğunu dile getirdi.