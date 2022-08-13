Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: Kılıçdaroğlu gerçeğe aykırı beyanlarla gündem oluşturuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok" sözleri üzerine açıklamada bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kanunlar çerçevesinde ülkemiz ve vatandaşlarımız için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan, teknolojik alanda ciddi başarılar sağlayan, birçok projede dünyada öncü olan kurumumuzun, sorumluluk sahibi olması gereken ana muhalefet partisi tarafından hedef alınması ve gerçeğe aykırı beyanlarla gündem oluşturulmaya çalışılması üzüntüyle karşılanmıştır. Seçmen kütüğüne esas veriler, YSK tarafından her seçim döneminde iki kez olmak kaydıyla talepleri halinde seçime giren siyasi partilerle paylaşılmakta ve varsa maddi hataların düzeltilmesi amacıyla seçim öncesi seçmen kütükleri askıya çıkarılmaktadır" ifadelerine yer verildi.



ANLIK PAYLAŞIM YAPILIYOR

Açıklamada, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca, Genel Müdürlükçe, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde adres bilgisi olan nüfus kayıtlarının, "Kimlik Paylaşımı Sistemi" üzerinden anlık olarak paylaşıldığı bildirildi.

SOYADI OLMAYAN SEÇMEN

Açıklamada, "soyadı olmayan seçmen olduğu hususu"na ilişkin de nüfus kayıtlarındaki geçmiş yıllardan gelen maddi hataların yıllara sari olarak düzenli bir şekilde MERNİS veri tabanından incelendiği ve tespit edilen kayıtların kaydın niteliğine göre kişilerin bizzat talebi üzerine idarece veya mahkeme yoluyla düzeltildiği aktarıldı.