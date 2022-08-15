  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika haberi... ÖSYM 2022 YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Sonuçların ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi. İşte 2022 ÖSYM YKS sonuç sorgulama sayfası...

15.08.2022, 08:45 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022, 09:10

Son dakika: 2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika haberi...2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.

YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA