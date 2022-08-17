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Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıra şartlarına uyacağız’

17.8.2022

‘Türkiye ile imzalanan üçlü muhtıra şartlarına uyacağız’
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO zirvesinde Türkiye'nin endişelerini gidermek için imzalanan "üçlü muhtıranın" şartlarına uyacaklarını söyledi. Stockholm'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmaya değinerek, "Türkiye'ye iadeler uluslararası hukuk çerçevesinde devam edecek" ifadelerini kullandı. İsveç'te yüzde yüz artan elektrik fiyatlarına da değinen Andersson, "Bu konu Avrupa'yı da endişelendiriyor. Elektrik tasarrufu yapmalıyız" dedi. Olaf Scholz da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye'nin de yakında onaylayacağını umduğunu kaydetti.
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