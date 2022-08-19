Başkan Erdoğan’dan konut ve kira fiyatları mesajı: Yakında müjdeyi vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "60.000 Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. "İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek tarihi başarıya imza attık" diyen Başşkan Erdoğan, "140 bin konut işyeri dönüşümü devam ediyor. 9 ilçenin tamamında projeleri tamamlamak için işçi ve mühendisimiz arı gibi çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"60 BİN-70 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA BU MUHTEŞEM TÖRENİ YAPIYORUZ"

Eğitimden kültür sanata, uluslararası etkinlikten milli bayramlarımıza kadar her anında İstanbulla birlikte olduk, birlikte oluyoruz. Esenler'de şuan 60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz.

"DEPREMDEN SONRA YIKILAN TÜM YERLERİ AYAĞA KALDIRDIK"

İki gün önce 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümüydü, acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında merhum Ecevit vardı. Deprem afetinde iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler; fakat biz iktidara geldik tüm bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık.

"ŞU ANA KADAR 3 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK"

Büyük bir kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Amacımız ülkemizin hiçbir yerinde sağlıksız, metruk hiçbir yapı bırakmamaktı. Şehirlerimizi inşa ederken vatandaşlarımızı da mağdur etmedik. Yapı inşasında eski kötü alışkanlıkların önünü kestik. Şu ana kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, bu evlerde oturan 12 milyon vatandaşımız huzur içinde hayatlarını sürdürebilecekleri yuvalarına kavuşturduk.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİNDE 85 MİLYONUN TAMAMINI GÜVENLİ ŞEMSİYE ALTINA ALMAKTIR"

TOKİ kanalıyla inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin konut sayesinde 5 milyon vatandaşımızın güvenli evlerde huzurla oturmasını sağladık.İnşallah hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını güvenli şemsiye altına almaktır.

"MİLLETİMİZE NE SÖZ VERMİŞSEK HARFİYEN YERİNE GETİRİYORUZ"

Bu işler lafla olmaz, yalanla olmaz, çarpıtmayla olmaz. Bunun için milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz. Ne aldatan olacağız ne aldanan. Depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye tavizsiz şekilde bağlıyız. Aklın ve bilimin ışığında bu işlere esip gürleyenlere itibar etmemenizi rica ediyoruz.

"140 BİN KONUT VE İŞ YERİNİN DÖNÜŞÜMÜ DEVAM EDİYOR"

Geçmişte yaşadığımız acıları ve potansiyel tehditleri göz önüne alarak İstanbul'u kentsel dönüşümün merkezi haline getirdik. Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. Bugün Esenler'de projenin ilk etabını oluşturacak 2 bin 100 konutun anahtarlarını hak sahiplerimize veriyoruz.Yıl sonuna kadar 4 bin 941'e çıkarıyoruz.

KONUT VE KİRA ARTIŞLARI İÇİN YENİ ADIM

Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız.

'DİĞER ALANLARDA NASIL ASIRLIK HİZMETLER KAZANDIRDIYSAK, AFETLER KONUSUNDA DA PROJELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Ülkemiz doğusundan batısına deprem kuşağı içinde yer alıyor. Uzunca bir süre kayda değer hiçbir adım atılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? İstanbullu gereken dersi 2023 Haziran'da verecek mi? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Aşkla yürüyeceğiz, gerekeni yapacağız. Deprem öncesi milletin canı hiçe sayıldığı gibi hala belediye tarafından herhangi bir proje gerçekleştirilmemiştir. Diğer alanlarda nasıl asırlık hizmetler kazandırdıysak, afetler konusunda da projelerimizi sürdürüyoruz. Malzeme kalitesi, acil müdahale gibi birçok alanda testlerimizi yaptık, kısa sürede istediğimiz neticelere ulaştırdık.

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