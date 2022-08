“Dün 2023’tü, bugün 2053 yarın ise 2071 diyeceğiz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü dolayısıyla beraberinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katıldı. Burada yaptığı konuşmada Sultan Alparslan'ı rahmetle yad ederek, kutlu zaferin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Ahlat'ın, Türk medeniyetinde "Kubbetül İslam" diye tarif edildiğini anımsattı.





'VATANIN BEDELİNİ HATIRLATIR'

Erdoğan, "Ahlat ve Malazgirt, geçmişi, bugünü ve yarınıyla Türkiye'dir. Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak tescilidir. Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır. Ahlat ve Malazgirt, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren o yükselişimizin mührüdür. Ahlat ve Malazgirt, yeni nesillere sahip oldukları değerlerin ve vatanın bedelini hatırlatacak bir semboldür" diye konuştu.





'MÜCADELE HİÇ BİTMEYECEK'

Her bir ferdin geleceğe güvenle bakabilmesi için vizyonları genişlettiklerini, derinleştirdiklerini ve büyüttüklerini aktaran Erdoğan, yaklaşık 11 yıl önce bu vizyonun adına 2023 dediklerini, bugün 2053 dediklerini ifade etti. Erdoğan, yarın da 2071 diyerek yollarına devam edeceklerini kaydetti. Kalkınmadan güvenliğe, diplomasiden ekonomiye hiçbir alanda mücadelenin bitmediğinin altını çizen Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümü içerisinde bulunulduğunu hatırlattı.



SAMİMİYETSİZ İFADELER

Erdoğan, "Terörle mücadelede, sınırlarımız içinde ve ötesinde görev yapan, şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan kahraman askerlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Halen sınırlarımızda ve ötesinde kahramanca mücadele eden askerlerimize ve tüm güvenlik görevlilerimize başarılar diliyor, Rabbimden hepsini korumasını niyaz ediyorum. Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman, diledikleri yere harekat düzenleyip bize 'Sakın ha!' diyerek parmak sallayanların riyakarlıklarının farkındayız, bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz" diye konuştu.

'TERÖRİSTLERİN BAŞINI EZECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, her bir vatandaşın güvenliğini, huzurunu teminat altına almak için terör örgütlerinin başını ezdiklerini ve ezmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde ezdik, ezmeye devam edeceğiz" dedi.

'YENİ OYUNLAR PEŞİNDE KOŞMALARI BOŞUNA DEĞİL'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim diğerlerinden farkımız; kimsenin toprağında, birliğinde, beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece kendi güvenliğimiz ve dostlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Geçmişi sömürge ve katliam lekeleriyle dolu olan hiçbir ülkenin, toplumun, Türkiye'nin bu haysiyetli, ilkeli ve adil mücadelesine söz söylemeye hakkı yoktur. Türkiye'nin önünü iki asırdır kullandıkları yöntemlerle artık kesemediklerini görenlerin 2023 yaklaştıkça yeni oyunlar, yeni sinsilikler peşinde koşmaları boşuna değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar." "Ya olacağız, ya olacağız" diyen Erdoğan, Türkiye ve Türk milleti için başka yolun bulunmadığını dile getirdi.