  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e tepki

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e tepki

Son dakika haberi...MHP Lideri Devlet Bahçeli, 9 Eylül'ün 100. yıl dönümünde Osmanlı'yı hedef alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Bahçeli "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır" dedi.

10.09.2022, 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022, 11:34

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Tunç Soyer’e tepki

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'ün 100. yıl dönümünde Osmanlı'yı hedef almasına tepkiler peş peşe geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Soyer'e sert tepki gösterirken, "iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o açıklaması: "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır."

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal açıklamalar: Osmanlı'yı hain ilan etti

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA