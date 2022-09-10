Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Tunç Soyer’e tepki

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül'ün 100. yıl dönümünde Osmanlı'yı hedef almasına tepkiler peş peşe geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada Soyer'e sert tepki gösterirken, "iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o açıklaması: "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır."

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal açıklamalar: Osmanlı'yı hain ilan etti