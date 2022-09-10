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Haberler İzmir CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal açıklamalar: Osmanlı'yı hain ilan etti

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal açıklamalar: Osmanlı'yı hain ilan etti

9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları dolayısıyla düzenlenen etkinlikte CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer skandal açıklamalara imza attı. Soyer "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler." diyerek Osmanlı'yı hain ilan ederken konuşmasında Yunan'ın adını dahi geçirmedi

10.09.2022, 09:43

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den skandal açıklamalar: Osmanlı’yı hain ilan etti

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla kentteki Gündoğdu Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tepki çeken ifadeler kullandı.

"BÜTÜN MİLLETİ ATEŞE ATTILAR"
"Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi" diyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımız ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti."

"KUTLAMALARI ATİNA'DA YAPIN TAM OLSUN"
CHP'li Soyer'in skandal açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dağ, "İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun." dedi.

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