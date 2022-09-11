İflah olmaz bir cahillik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in 100'üncü kurtuluş yıldönümünde Osmanlı Devleti'ni hain ilan eden skandal ifadeler kullanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e cevap verdi. 741'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, "Söğüt'e tutunan bir filizin, gövdesi ve dallarıyla her tarafa ulaşan koca bir cihan devletine ulaşmasındaki sır, kardeşliğin ve kaynaşmanın sağlanması, insanı merkezine alan adaletli yönetim ruhuyla taçlanmasında saklıdır. Ertuğrul Gazi'yle birlikte başlayan asırları aşan yolculuk, Osman Gazi'yle sınırlarını zorlamış, Orhan Gazi'yle devletleşmiş, Murat Hüdavendigar'la imparatorluk seviyesine terfi etmiştir" dedi.

'ECDADA VE TARİHE HAKARET'

Söğüt'ü yurt tutan 400 çadırlık Türkmen varlığının iç çelişkilerin aşıldığı takdirde dünya üzerinde nasıl bir küresel güç mertebesine vasıl olunacağını da gösterdiğini aktaran MHP lideri, "Bugün de korkulan esasen budur. Büyük Türk milletinin tarihi tekerrür ettirerek böylesi bir mevkiye erişmesini sekteye uğratmak maksadıyla alçak tertipler planlanıp tatbik edilmektedir. Tuzaklar kurulmakta, karanlık oyunlar sahnelenmektedir. Ecdadımıza ve tarihimize hakaretler edilmektedir. Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır" ifadelerini kullandı.

'BU FITRATLARININ GEREĞİDİR'

Türkiye'nin Söğüt müktesebatıyla, Ertuğrul Gazi neslinin onuruyla bütün iç ve dış tehditlere direndiğini ifade eden Devlet Bahçeli, "Çok şükür zalim ve zillet kuşatmayı her noktadan parçalamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin yüksek yönetim mirasının bir devamı, yüzyıllardır milli vicdanda taşınan kutlu veraset zincirinin son halkasıdır. Bu şuurdan mahrum gafillerin ecdadımıza karşı nefret ve ihanet suçu işlemesi fıtratlarının gereğidir.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal açıklamalar: Osmanlı'yı hain ilan etti

Bununla mündemiç olmak suretiyle, son zamanlarda muhatap kaldığımız sıkıntılar, iç ve dış işgal cephesinin genişleyen tahrikleri dünden devraldığımız tarihi mirasa alenen husumet beslendiğini de göstermektedir. Dün içimize fitne sokmaya çalışan tekfurlara, Türk milletini yok etmeyi hedefleyen zalim ve zillet emellere nasıl muktedir duruş gösterilmişse bugün de bu büyük milletin iradesinin yeniden şahlanarak hak edenlere Osmanlı'nın şamarını indireceği muhakkaktır" açıklamasını yaptı.

'MİLLETİN EGEMENLİK HAKLARI İLE SORUNU VAR'

TUNÇ Soyer'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Çelik, "Ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de" ifadelerini kullandı.