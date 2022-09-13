Son dakika: Başkan Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut kampanyasının tanıtımı vesilesiyle bir aradayız. Vatandaşlara evlerin, arsaların iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkemize kazandırıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 170 bin konut inşa ettik.

Bilindiği gibi 2019 yılında önce 50 bin adetlik ardından 100 bin adetlik iki sosyal konut projesi başlatmıştık. Bu projelerle 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımzıın başvurması bizi daha büyük adımlara sevk etmiştir. Kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik.

Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

2023-2028 ARASINI KAPSAYAN 5 YILLIK SÜREÇTE 500 BİN SOSYAL KONUT

Kampanyamız ile ilgili bazı ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut.

250 bin konut amaçlı arsa yani vatandaş der ki bana alt yapısı hazırlanmış arsa verin ben kendim yapacağım peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsayit arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.

Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini de ilk evim ilk iş yerim olarak belirledik. Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermek istiyorum. 500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, bir çok ilimizin tamamına eşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demektir.

Böylesine devasa bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın da konuta erişimini kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki konut sahipliği oranını daha da artıracaktır.

Bu devasa projenin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. İlk etap konutlarımızdan 50 binini istanbul, 18 binini Ankara, 12 bin 500'ünü İzmir, 10 binini Gaziantep'te inşa edeceğiz.

Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konut. Engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. 18-30 yaş arası gençler için de kontenjan oluşturduk, 50 bin konutu yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

TAKSİT VE EV FİYATLARI BELLİ OLDU

Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir.

İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.

EN AZ 100 BİN İSTİHDAM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, proje ile 1 milyondan fazla vatandaşı güvenli konutlara taşıyacaklarını belirterek, "Hazine'nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle 1.5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250'den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık" diye yazdı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle aziz milletimiz yeni yuvalarına ve istihdam alanlarına kavuşacak" dedi.

Kurum, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında, 'Ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli vatandaşımız kalmayacak!' sözlerinden hareketle başlayan sosyal konut seferberliğimiz bugün tam 1 milyon 170 bin sayısına ulaştı. Şimdi Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Gençlerimize, emeklilerimize, engelli kardeşlerimize, şehit ve gazi ailelerimize yeni yuvalar armağan etmenin, yeni işyerleri kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız."