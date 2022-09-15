Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! Önce Putin sonra Biden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile saat 10.20'de Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti.

Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Semerkant'a gitti.

"ÖZEL KONUK" OLARAK KATILACAK

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılacak.

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı nezdinde "Diyalog Ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den Zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım olacak.

Başkan Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek Zirve Oturumu'na hitap etmesi ve bu vesileye ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Zirve kapsamında Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in 15-16 Eylül'de düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirve Toplantısı için Özbekistan'ın Semerkant şehrine gerçekleştireceği ziyarete ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Putin'in zirve kapsamında Başkan Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceğini anlatan Uşakov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye'nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant'taki görüşmenin önemli bir kısmı 5 Temmuz'da Soçi'de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak." diye konuştu.

Zirve kapsamında Putin'le Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında da bir görüşme yapılacağını anlatan Uşakov, şu bilgileri verdi:

"Çin'in Ukrayna konusundaki yaklaşımı dengeli, Rusya'nın özel askeri operasyonu başlatma konusundaki mecburiyetinin nedenlerini anlıyor. Doğal olarak, liderler, ikili stratejik ortaklık içindeki eşi benzeri görülmemiş düzeydeki güvene ilişkin olumlu bir değerlendirme yapacaklardır."

Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin de hızla geliştiğine işaret eden Uşakov, "Hindistan'la ilişkilerimiz gelişiyor, ticaretimiz bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 arttı." ifadesini kullandı.

Uşakov, Putin'in zirve kapsamında, Hindistan, Kırgızistan, Azerbaycan, İran, Türkmenistan ve Pakistan liderleriyle de görüşeceğini söyledi.