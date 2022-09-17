‘Savunma sanayisinin önüne takoz olacaklar’

CHP'de PKK'lılara göz açtırmayan ve gösterdikleri üstün performansla Türkiye'nin gurur kaynağı olan SİHA'lara İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da saldırdı. Kılıç, Türkiye'nin savunmasına büyük güç katan bir diğer kuruluş ASELSAN üzerinden SİHA'ların en büyük üreticisi şirket Baykar'ı hedefe koydu.

ASELSAN'da işten çıkarmalar yaşandığını iddiasıyla bir soru önergesi veren Sevda Erdan Kılıç, "Acaba bu nitelikli personel gönderilerek yandaşlara, AK Partili eş, dost ve akrabalara yer mi açılmak istenmektedir? Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" şeklinde manipülasyon ve algı dolu bir açıklama yaptı.

DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETMİŞTİ

Daha önce PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı kaldığı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edip kendisine destek mesajları verdiği ortaya çıkan Kılıç'ın Baykar'la ilgili yaptığı bu manipülasyon her kesimden büyük tepki topladı. Kılıç'a, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yanıt verirken, Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ da, "Bu neyin sevdası?" sorusunu yöneltti.

BU MİLLET BİR ASIR KAYBETTİ

"Türk milletinin aslında bu vekil kılıklı kişiye teşekkür etmesi gerekir. Çünkü vekil yaptığı açıklamalarıyla Türkiye'de olur da bir iktidar değişikliği olursa milli savunma sanayinin başına neler geleceğini, projelere neler yapacaklarını çok net göstermiştir. Bu sözler açık seçik herkese gösteriyor ki iktidara gelirlerse vah ki vah!" diyen Coşkun Başbuğ, "Aslında tüm muhalifler söylemleriyle milli savunma sanayiinin önüne nasıl takoz olacaklarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu millet, bu zihniyetin acısını Atatürk'ten sonra yaşadı. Atatürk'ün milli savunma sanayii için yaptıkları kendisinden sonra hiç hissettirilmeden bir bir yok edildi. Bu yüzden bu millet 1 asır kaybetti. Şimdi aynı zihniyet milletvekili kılığına girmiş bazı kişiler üzerinden tekrar devreye girmeye çalışıyor" dedi

'BU ZİHNİYET BAŞARAMAYACAK'

Haluk Bayraktar da, "Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna takoz koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak! Baykar prensip olarak hiçbir zaman savunma sanayiinde faaliyet gösteren Aselsan, Tusaş, TEİ gibi kurumlarda aktif olarak çalışan kişileri işe almaz. Ancak stajyerlikten alıp emek vererek yetiştirdiğimiz birçok arkadaşımız bugün sektörümüzün güzide firmalarında çalışmaktadır. Her yıl gençlerimize destek olabilmek için büyük bir yaz staj programı yürütüyoruz. Her yaz en az 1200 öğrenci staj programımızda yer alıyor. Baykar kurum kültürü olarak büyük oranda bu stajyer arkadaşlarımızı bünyesine katarak yola devam ediyor" dedi.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR TAKOZ KOYUN"

SELÇUK Bayraktar Kılıç'a verdiği yanıtta, "Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde. PKK/YPG sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza takoz koyun, hatta mayın döşeyin. Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!" diye konuştu.

"BAYRAKTAR'LA GURUR DUYUYORUZ"

KILIÇ'A tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Ülkemize büyük hizmetlerde bulunan Selçuk Bayraktar'a iftiralarla saldıran CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın, Demirtaş ziyareti sonrası yaptığı açıklamalar... Biz Selçuk Bayraktar'la gurur duyuyoruz, muhalefet Selahattin Demirtaş'la gurur duyuyor. Her şey açık ve net!" dedi.

"CHP AMACINA ULAŞAMAYACAK"

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bölgemizdeki uluslararası gelişmelerin lehimize değişmesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ı rahatsız etmiş ve BAYKAR'ı hemen hedefine almış. CHP'nin amacını biliyoruz. CHP amacına ulaşamayacak" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ