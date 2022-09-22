New York’ta Başkan Erdoğan rüzgarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Gelen Kurulu için gittiği ABD'nin New York kentinde temaslarını dün de sürdürdü. Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed El-Alimi, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Türkevi'nde bir araya geldi.

GUTERRES, NİİNİSTO VE AL SANİ...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşen Erdoğan ayrıca BM Genel Merkezi'nde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

'SEN OYNARSAN BEN DE OYNARIM'

Başkan Erdoğan'ın Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabulünde yaşanan diyalog ise güne damga vurdu. Infantino, Erdoğan'a üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı, FIFA 2022 Dünya Kupası resmi topunu hediye ederken bu toptan sadece 1 tane üretildiğini söyledi. Topu eline aldıktan sonra havaya atıp kafa vuran Erdoğan, şampiyonanın yapılacağı Katar'a gideceğini ifade etti.

Infantino'nun "Orada oynarsınız da" demesi üzerine Erdoğan, "Nasıl oynayacağız ki sen oynayacak mısın? Sen oynarsan ben de oynarım. Ona göre hazırlıklı geleyim" diye cevap verdi. Infantino'nun "Tabii ki, aynı takımdayız" şeklinde yanıt vermesi üzerine Erdoğan, "Temim de (Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani) oynayacak mı?" diye sordu. Infantino ise gülerek "O tenis oynuyor ama o sorun değil" dedi. Başkan Erdoğan, gün boyu temaslarını sürdürdü.

REUTERS MUHABİRİNE CEVAP: O BIDEN İSE BEN DE ERDOĞAN'IM

BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, koridorda yürürken Reuters muhabirinin sorularına yanıt verdi. 'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.

YUNAN BASINI YİNE ÇILDIRDI

BAŞKAN Erdoğan'ın BM konuşmasında Ege Denizi'ndeki ihlalleri ve insanlık dışı müdahaleleri nedeniyle hedef aldığı Yunanistan'da yine panik yaşandı. Yunan Kathimerini gazetesi Erdoğan'ın konuşmasını skandal bir manşet ile okurlarına duyurdu. "Erdoğan Yunanistan'a saldırmak için BM'yi kullandı" başlıklı haberde, "Yunanistan'ın Ege'yi göçmenler için mezarlığa çevirdiğini söyleyen Erdoğan, Atina'nın yasadışı geri itmeleriyle Ege'de göçmenlere yönelik şiddeti artırdığını belirtti" ifadeleri kullanıldı. Ta Nea ise "Türk cumhurbaşkanı özellikle mülteci konusuna yatırım yapmayı tercih etti" yorumuna yer verdi. Bir başka Yunan gazetesi To Vima da, "Erdoğan BM'de: Yunanistan'ı 'katil bir devlet" olarak sunuyor" başlığı ile çıktı.

'ŞANGHAY BEŞLİSİ' SÖZLERİ OLAF SCHOLZ'U RAHATSIZ ETTİ

ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, önceki gün Başkan Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Scholz, Türkiye'nin Rusya ve Çin'in önderliğinde oluşturulan Orta Asya merkezli teşkilata olası katılımıyla ilgili yorum yaptı. Scholz, "Bu örgüt küresel birlikteliğe önemli katkılar yapan bir kuruluş değil. Dolayısıyla bu gelişmeden dolayı çok rahatsız oldum" dedi.