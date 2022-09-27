Mersin’de saldırı düzenleyen PKK’lı terörist Dilşah Ercan’a CHP’nin ’tutuklu gazeteci’ diyerek sahip çıktığı ortaya çıktı

Mersin'de gece yarısı polisevine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisimiz şehit olurken, 1 polisimiz de yaralandı. Hain saldırının ardından teröristler etkisiz hale getirilirken, 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı PKK'lı terörist Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.

Dilşah Ercan'ın çantasına yerleştirdiği bombalı düzeneği patlatarak olay yerinde öldüğü bildirildi.

CHP, TERÖRİSTİ "TUTUKLU GAZETECİ" DİYEREK SAVUNMUŞ

CHP'nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler, Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" raporunda polisimizi şehit eden canlı bomba Dilşah Ercan'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

CHP'nin raporunda Ercan'dan "Azadiya Welat muhabiri Dilşah Ercan, kamera ve fotoğraf makinesi gibi gazetecilik faaliyetlerinde kullanılan tüm ekipmanına suç kanıtı olarak el konduğunu belirtti." şeklinde bahsedildi.

TERÖRİSTİN MEKTUBU CHP RAPORUNDA

CHP'nin raporunda, mağdur olarak gösterilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın gönderdiği mektup da yer alıyor. Raporda Ercan'ın "mektupta yaşadığı hak ihlallerini yazamaması" bir hak ihlali olarak belirtiliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN CEZA ALMIŞTI

Ercan, 2011 yılında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 8 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: CHP ŞİMDİ GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ DİYEBİLİR!

AK Parti'den CHP'nin bu skandal raporuna tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı açıklamada "CHP'nin hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler Raporunda" polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de "Bir gazeteci öldürüldü" derse şaşırmayacağız" dedi.