Türk heyeti Libya’da

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunmak üzere Libya'ya gitti. Türk heyeti, ilk olarak Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasında anlaşmalar yapıldığını sosyal medyadan duyuran Bakan Çavuşoğlu, "Başbakan Dibeybe'yle, siyasi çözüme yönelik adımları ve ilişkilerimizi ele aldık. Hidrokarbonlar ve Protokol alanlarında Mutabakat Muhtıralarını imzaladık" dedi. Çavuşoğlu ayrıca Libya ile milli paralarla ticaret yapmak istediklerini de ifade etti.