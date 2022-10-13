Kazakistan ile 20 yeni anlaşma

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için Kazakistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüştü. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede bir konuşma yapan Erdoğan, Tokayev ile mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti ve New York'taki ikili görüşmelerini ardından bu kez Astana'da bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.



ÖNEMLİ GİRİŞİMLERDEN BİRİ

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısını gerçekleştireceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Kazakistan'ın önemli uluslararası girişimlerinden olan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi'ne katılacaklarını hatırlattı.





'DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRELİM'

Reform çalışmalarının kardeş Kazak halkının huzuruna ve refahına katkıda bulunacağına emin olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu çabalarınızla sizleri destekliyor ve başarılar diliyorum. 20 Kasım'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de isabetle ifade ettiğiniz üzere adil ve yeni Kazakistan için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bölgesel ve küresel gelişmeler Türk dünyası olarak yakın eş güdüm içinde bulunmamızı ve dayanışmamızı daha da güçlendirmemizi gerektiriyor. Geliştirilmiş stratejik ortağımız olan kardeş Kazakistan'ın güvenliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem atfediyorum. Türkiye ziyaretiniz sırasında imzaladığımız 14 iş birliği belgesi ve ortak bildiri ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak. Bugün bunları 6 anlaşmayla güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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'HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR'

Erdoğan, imzaların ardından yaptığı konuşmada da, "Mayıs ayında 14, burada 6 anlaşmayla toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. Ticaret hacminde, 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Astana'da bugün düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nde üye ülkeler arasında barış ve diyaloğun oluşması için yeni kararlar alınması amaçlanıyor.

DOSTLUK DEVLET NİŞANI VERİLDİ

Yapılan görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi. Burada yaptığı konuşmada bir çok alanda ilişkilerinin arttığı Türkiye'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Birinci Derece Dostluk Nişanı' verdi. Erdoğan da, "Kazakistan Birinci Derece Dostluk Nişanı'nın verilmesi çok farklı bir sürpriz oldu. Bu nişanın takdim edilmesini hangi kelimelerle ifade etmeliyim bilemiyorum" diye konuştu.