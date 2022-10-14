Dünyanın yeni enerji merkezi Türkiye

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki lider zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi. Kritik görüşme 1 buçuk saat sürdü.

'EN GÜVENLİ GÜZERGAH'

Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme öncesi yaptığı açıklamada gaz tedarikinde en güvenli güzergahın Türkiye olduğunu belirtti. Putin, "Ağustos ayında yapılan bütün anlaşmalar yerine getiriliyor. İlgili arkadaşlar tüm verilen hedefleri yerine getiriyor. Hem yatırım süreci hem Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı ile ilgili çalışmaları yapılıyor. Şu an 22 bin kişi sahada çalışıyor" dedi.

'GAZ MERKEZİ YAPALIM'

Gelecek sene mayıs ayında ilk yakıtı getirmeyi hedeflediklerini de aktaran Rus lider, "Böylece yeni bir aşamaya girmiş olacağız. Türkiye en güvenli güzergah haline geldi. Bu gaz boru hattını daha yoğun bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Ticaret hacmimiz artıyor. Diğer konularda çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AKKUYU'YA ÖZEL VURGU

Recep Tayyip Erdoğan ise Akkuyu'da Rusya işbirliğiyle yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Akkuyu ile ilgili olarak birinci trübün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılmış olması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop ile ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır" açıklamasını yaptı.

'BAZILARINI RAHATSIZ EDER'

Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin girişimleriyle başlatılan tahıl sevkiyatlarına da değindi. "Rusya tahıl ve gübresini Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız" diyen Başkan Erdoğan, "Bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içeresinde olabiliriz. Bunu yapmamız dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum Bu adımlar belli çevreleri rahatsız ederken az gelişmiş ülkeleri memnun edecektir" diye konuştu.

"TAHIL ALAN ÜLKELER ERDOĞAN'A MİNNETTAR OLMALI"

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl sevkiyatının yeniden başlaması konusunda Başkan Erdoğan'ın rolünün önemine de değindi. Putin, "Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı" diye konuştu.

MÜZAKERE TEKLİFİ MASADA

16 Eylül'de Özbekistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde yüz yüze bir araya gelen iki liderin gündeminde, Türkiye'nin Ukrayna'da barış için müzakerelere ev sahipliği yapma teklifinin olması bekleniyordu. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Erdoğan ve Putin'in Ukrayna sorununu da ele alacağı belirtilmişti. Ancak Ukrayna meselesinin konuşulmadığı ifade edildi.

'İNSANLIK OLARAK HEPİMİZ AYNI KADERİ PAYLAŞIYORUZ'

BAŞKAN Erdoğan, İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'ndaki konuşmasında küresel sorunlara dikkat çekti. "Dünyanın neresinde olursak olalım, büyük insanlık ailesinin üyeleri olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Salgın sürecinde yaşadıklarımız bu gerçeği bize tekrar hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı. Birkaç ülkenin çıkarlarını gözeten sistemin sorunlarını daha fazla hissettirdiğine de dikkat çeken Erdoğan, "Uzun bir süredir 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bu duruma dikkat çekiyoruz. Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. Erdoğan konuşmasında terörün de hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.