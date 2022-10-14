Rusya lideri Putin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Astana'da tarihi bir zirve gerçekleştirdi. Rusya lideri Putin, bugün ise zirve ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Putin "Erdoğan, Ukrayna ile ilgili esir değişimi dahil birçok konuda kilit rol oynadı. Bu nedenle kendisine minnettarız. Erdoğan tahıl koridorunun açılmasında da etkili oldu ama maalesef tahıl fakir ülkelere gitmiyor. Dün kendisiyle bu konuyu da konuştuk" sözlerine yer verdi.

"MÜZAKARE İSTEKLERİ YOK OLDU"

Ayrıca Putin, "Kiev eskiden müzakere talep ediyordu, şimdi resmi karar aldıklarını ve müzakere yapmayacaklarını söylüyorlar. Biz İstanbul'da belirli anlaşmalar sağladık ama Rus askerleri Kiev'den uzaklaşınca müzakere istekleri yok oldu" açıklamalarında bulundu.