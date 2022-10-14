Uluslararası basın manşetlere taşıdı

RUS lider Vladimir Putin'in gaz transferi konusunda Türkiye'yi merkez yapma önerisi dünya basınında da geniş yer buldu. Çok sayıda haber sitesi ve ajans, konuyu son dakika olarak duyurdu. Al Jazeera, "Türkiye üzerinden alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı" ifadelerini kullandı. "Putin Türk gaz bağlantılarını artırıyor" yorumunda bulunan Bloomberg, Putin'in açıklamasının ardından Gazprom CEO'sunun 'Akış yönlendirmesi bir Türk gaz merkezi oluşturabilir' sözünü öne çıkardı.

Yunan Kathimerini gazetesi "Putin, Rusya'nın Kuzey Akım gazını Türkiye'deki gaz merkezi için Karadeniz'e gönderebileceğini söyledi" başlıklı haberinde, "Putin, Rusya'nın gaz arzının coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini ve aynı zamanda yerel para birimlerinde enerji arzı anlaşmaları yapmaya doğru ilerleyeceğini söyledi" ifadelerine yer verdi. Bir başka Yunan gazetesi Proto Thema da, "Putin, Türkiye'nin bir doğalgaz merkezine dönüşmesini memnuniyetle karşılıyor gibi görünüyor" başlığı Gelişmeyi "Rusya Kuzey Akım 2 yoluyla Avrupa'ya gaz tedarikini sürdürmeye hazır" başlığı ile sunan India Today de, haberinde "Putin Rusya'nın Türkiye'ye gaz ihracat kapasitesini artırabileceğini söyledi" ifadesine yer verdi.