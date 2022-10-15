‘Bay Kemal sen ancak turistik gezi yaparsın’

Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Her millet bahçesi gibi burada da bir kütüphane yer aldığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Hanımlara hitap eden spor merkezi de Buz Adası bünyesinde faaliyete geçmiştir. Sadece İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınız olduğunu bilin. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde önemli adımlar attık. Şimdi yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar milyonlarca konutu kazandırmış bir iktidar olarak, milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapacağız" dedi.

'SEN NE YAPTIN ONU SÖYLE!'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette sarf ettiği eleştirilere de cevap veren Başkan Erdoğan, "Bu CHP, Bay Kemal sen bizim Türkiye'de, yurt dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Eline diline dursun. O kadar belediyen var. Sen ne yaptın, ne yapıyorsunuz, bunu söyleyin. Bu CHP nedir, çöp çukur çamur. 94'te geldiğimi İstanbul böyle miydi? Bilesiniz ki yarın da bugünkü sıkıntıları aşacağız. Türkiye yüzyılını ülkemizin lokomotif şehri İstanbul ile birlikte tasarladık. 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından millet bahçesi ve buz adasının açılışı gerçekleştirildi.

'GAZ DAGITIM MERKEZİ İÇİN EN UYGUN YER TRAKYA'

BAŞKAN Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Rusya lideri Putin'in Türkiye'de gaz merkezi kurulması önerisini değerlendiren Erdoğan, bunun için en uygun olan yeri de açıkladı. Başkan Erdoğan, "İfade edildiği şekliyle böyle bir dağıtım merkezi için Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini inşallah kurmuş olacağız. Bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak" dedi.

Yunanistan ile yaşanan gerilimin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Biz zırhımızı kuşandıktan sonra tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Bir gece ansızın gelebiliriz o ayrı. Ama burada tarih verilmez" dedi.