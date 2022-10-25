Türk Tabipler Birliği’nin adı değişecek

Dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipleri Birliği Şebnem Korur Fincancı'ya tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçti. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın, adı Türk'le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

GEREKEN YAPILACAK

Konuşmasında Amasra'daki maden faciasına değinen Başkan Erdoğan, "Amasra'daki kazanın ardından ülkedeki madenler baştan sona denetlenmektedir. Ortaya çıkacak sonuçlara göre gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Erdoğan, "Ülkemizin bir daha böyle felaketlerle maruz kalmaması için Aralık 2021'de mesleki eğitim merkezlerinin yetişmiş insan gücünü daha da sağlamaya yönelik bir değişikliğe gitmiştik. Hedefimiz 12 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerinde gelişmesini sağlamaktı. Şu an da eğitim sayısı 910 bine yükselmiş durumdadır. Ayrıca mesleki ve teknik liseli gençlerimiz için cazip hale getirecek ilave düzenlemelerin hazırlığı içindeyiz. Bartın'daki benzeri kazaları azaltmak için bölgeye madencilik lisesi açma projesi bulunuyor. Ortaya çıkacak sonuçlara göre gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Amasra'daki kazanın ardından ülkedeki madenler baştan sona denetlenmektedir" diye konuştu. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ESERLERLE DOLU BİR DÖNEM

Son kabine toplantımızdan bu yana hep olduğu gibi ülkemize ve milletimize eserlerle dolu bir dönem geçirdik. Yatırım bedeli 4.6 milyar lira olan bu eser aynı zamanda Kaz Dağları'na zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya indirmiştir. Aynı gün ülkemize ziyaret gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı'yla bir görüşme yaptık. 12 Ekim'de Astana'ya gittik. Muftelif alanlarla imzalanan 6 anlaşmayla Türkiye-Kazakistan işbirliğini daha da güçlendirdik.

TOGG BANTTAN İNİYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. 29 Ekim'de TOGG'un banttan indirilme törenine katılacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacak. Uzunca bir süredir dile getirdiğimiz 2053 ve 2071 yolundaki basamaklar olarak görüyoruz. Gelin Türkiye Yüzyılını geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrası ve kalkınma altyapı üzerinde hep birlikte inşa edelim.

HERKES REFAHA KAVUŞACAK

Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik. İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz.

YENİ YAPIYA GEÇİLECEK

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Türk Tabipleri Birliği Başkanıyla ilgil yargı harekete geçmiştir. Ayrıca bu ismin de üzerinde çalışmalarımızı yürütecek gerekirse bu ismin de değişmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın, adı Türkle başlayan kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Mahkememizin verdiği karara göre bu kişiyle ve bu kurumla ilgili adımlar atılacaktır. Bu çerçevede ilgili bakanlara, TBB başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesi için mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdik. Meslek örgütlerini ideolojik saplantılarının borozanı haline getiren terör örgütü destekçilerini buralardan temizleyerek bu yapıları kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlere yoğunlştırmakta kararlıyız.

DEV PROJEDE İLK TEMELİ ERDOĞAN ATACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin ilk etabının temelleri 40 gün sonra, bugün atılıyor. Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek toplu törenle atılacak. İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak. İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun ilk temelleri atılacak.