Başkan Erdoğan, ATV/A Haber/A Para ortak canlı yayınında soruları cevaplıyor

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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV / A Haber / A Para ortak canlı yayınlanan Salih Nayman'ın moderatörlüğünü üstlendiği 'Gündem Özel' programında ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok'un sorularına yanıt veriyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

TOGG'UN FİYATI NE OLACAK?

Her şeyden önce orası fabrika. Birileri diyordu da 'Fabrika nerede' diye. Togg burada üretilecek. Togg'daki tüm işçilerle, mühendislerle resim çektirdik. Ardından fabrikayı gezdik. Fabrikada her şey robotik. Tüm kaynak sistemleri robotik işlemlerle yapılıyor. İnsan bunu görünce iftihar ediyor. Rabbim bizlerle bunu nasip etti. Tabi fiyat falan şimdiden başladılar sormaya. Biz de diyoruz ki Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınfındaki araçlarla mücadele edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyatını tespit edeceğiz. Şimdi bunu söylemek çok yanlış olur.

"VERGİ ORANI YÜZDE 10 OLARAK BELİRLENDİ"

2022'nin temmuz ayı ile birlikte ÖTV indirimi yapılmıştı elektrikli araçlara. Motor gücü 160 kw geçmeyen ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz. Biz vatandaşımıza seçenekler sunuyoruz. Reklere de bir tane eksik vardı o da yeşil rengiydi. Yeşilin olmadığı bir çeşit olamaz. Çünkü Türkiye yeşiller ülkesi. Eşim refikam Emine Hanım'a sorduk o da kırmızı dedi.

İlham Aliyev'den teklif geldi. 1 araba o istedi. 1 tanesi ben makam aracı olarak kullanacağım 1 tanesi de daireye alacağım dedi. Rengi konuşmadık. Ancak bugünkü telefon görüşmesinde bu teklifini iletti. Araç olduğu yerde dönüyor. Ama döndüğünün farkında değisin. Bizim hanım o noktada şaşırdı. Orada aşırı süratli gitmedik ancak daha önce bir test yapmıştım o testte 160 km/h'a çıkmıştım. Honda ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar. Şu anda o iki beyin Togg'u kumanda ediyorlar. Ellerine sağlık 1300 kişi. Yakında eleman sayısı artacak. 4.8 saniyeden 0'dan 100 km/h'ye ulaşabiliyor.

MUHALEFETE TOGG CEVABI: İŞTE FABRİKA, İŞTE OTOMOBİL

Ben bu zatı muhatap almaktan utandım ancak onda utanma yok. Ortağı da öyle. Fabrika nerede? diyor. İşte fabrika. Otomobil nerede? diyor. İşte otomobil. Muhalif liderlerden de açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de ortağın bir elemanı oradaydı. Muhalif medyadan da orada olup takip edenler vardı.