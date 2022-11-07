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Haberler Gündem “Grivas’ın yaptıkları Barbarlık Müzesi’nde”

“Grivas’ın yaptıkları Barbarlık Müzesi’nde”

7.11.2022

“Grivas’ın yaptıkları Barbarlık Müzesi’nde”
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum yönetiminin Türk karşıtı terörist Yeoryos Grivas'ın saklandığı Azina Evi'ni müzeye dönüştürme kararı hakkında açıklama yaptı. Ertuğruloğlu, "Rum yönetimi, yeni nesle, Türk katili terörist Grivas'ın yaptıklarını göstermek istiyorsa, onlara, Kuzey Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'ni görmelerini salık veririm" dedi. Ertuğruloğlu, "Rumların silahlanma girişimleri ve EOKA liderinin anılarını canlı tutmak için müze açma kararı, Kıbrıs'ta iki ayrı egemen devlet vizyonumuzun ne kadar haklı ve Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermektedir. İstediğiniz kadar silahlanın, istediğiniz kadar teröristlerin anısına müze açın, Kıbrıs Türkleri, Anavatan Türkiye ile birlikte, Kıbrıs'ta kendi egemen devletinde var olmaya devam edecektir" diye konuştu.

■ RANA BÜYÜKTAŞ
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