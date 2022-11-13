EGM’den İstiklal’deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: 25 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırının ardından provakatif paylaşım yapan hesapları takibe aldı.

25 HESAP TESPİT EDİLDİ



EGM'den yapılan açıklamada "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen "Patlama" olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" denildi.