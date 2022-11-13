  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem EGM'den İstiklal'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: 25 hesap tespit edildi

EGM'den İstiklal'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: 25 hesap tespit edildi

İstanbul’da İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırının ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı provakatif işlem yapan 25 kişi hakkında işlem başlattı.

13.11.2022, 21:25 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022, 21:33

EGM’den İstiklal’deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: 25 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırının ardından provakatif paylaşım yapan hesapları takibe aldı.

25 HESAP TESPİT EDİLDİ

EGM'den yapılan açıklamada "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda İstanbul/Beyoğlu'nda meydana gelen "Patlama" olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir" denildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA