AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti genel merkezinde saat 16.00'da başlayan MKYK toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.

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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Dünyaya bakışımızı öğretmenlerimiz şekillendiriyor.

DÜZCE DEPREMİ

Düzce depremi ile ilgili vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AFAD, Kızılay tüm kurumlarımız ilk andan itibaren orada vatandaşın yanında. Devlet nerede? diye bir soru yok. Temel ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili sıkıntımız bulunmuyor. Bakan arkadaşlarımız halen oradalar. Bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi önem arz ediyor. Bu konularda vatandaşlarımızın resmi makamların açıklamalarına itibar etmelerini bekliyoruz.

İSTİKLAL CADDESİ SALDIRISI

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrasında güvenlik güçlerimizin hızlı çalışması sonucu failin açığa çıkarıldığını gördük. Bu Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Onlarda eylemi gerçekleşmeden güvenlik güçlerimiz engelliyorlar. Bazen bu terör eylemleri engellenemiyor. Pek çok arkadaşımız İstiklal Caddesi'ne gitti ve esnafımızla beraber oldu. En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi esnafınadır. Caddenin her bir sakini istiklal kavramını göğe çıkaracak bir duruş sergiledi.

TERÖR OPERASYONLARI

TSK'nın yaptığı operasyonlar orantılı olmadığı şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Herhangi bir batı ülkesinde saldırı olduğu zaman örneğin Paris'teki saldırıda dünyanın tüm liderleri oraya davet edilmişti. Biz bu duruşun 15 Temmuz'da darbe girişimi olduğunda neden Türkiye için yapılmadığı sorduk. Bize ortantılıktan bahsetmeleri başlı başına yalandır. TSK, sivil hassasiyeti konusunda dünyanın başındaki ordulardandır. DEAŞ saldırısı olduğu zaman ortanlılıktan bahsetmeyenler, PKK terör örgütüne karşılık verildiği zaman neden orantısızlıktan bahsediyor. Terörle mücadelenin kuralları belli. Önce Türkiye'nin kendini savunma hakkı vardır diyeceksiniz. Ondan sonra dikkat çekeceğiniz şeyler varsa onları söylemenizin manası olur. Ama bunlara hiç girmeden sürekli olarak terör örgütünün perspektifiyle Türkiye'ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır.

"BU DİL TERÖR DİLİDİR"

Şimdi tutturmuşlar 'bu bir savaş politikasıdır.' Bu dil terör dilidir. Savaş iki meşru otarite arasında olur. Bir yerde askeri operasyonlar ya da emniyetin jandarmanın teröre karşı operasyonlarını savaş politikası diyenler terör dilini kullanıyordur. Bu şekilde dil kullananların hepsi verdiğimiz kayıplar karşısında bize dönük vahşetin parçası olarak önümüze geliyor. Son yaşananlar Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne kadar halı ve gerekliği olduğunu bir kez daha göstermiştir.