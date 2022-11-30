Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 7. Olağan Genel Kurulu'nda katıldı. Burada Türkiye'nin turizm sektöründe kat ettiği mesafeye değinen Başkan Erdoğan, turizm geliri bakımından Türkiye'nin zirve noktasını birlikte yaşadıklarını kaydetti. "Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır" diyen Erdoğan, "Turizm gelirinde 8'inci sıraya yükselmiş olmamız bu yıl çok iyi yerlere geleceğimizin sinyalidir. Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 bin yatak sayımız 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü tebrik ediyorum. 3000'i bulan üye ve 800 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle TÜROFED de bu başarıda pay sahibidir" dedi.

'DÜNYA LİDERLİĞİ YOLU AÇIK'

Turizmdeki rakiplerin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiğini de kaydeden Başkan Erdoğan, "Şu dönemde çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır. Sadece turizm sektöründe 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımları sürmesi bu gerçeğin ifadesidir. Terörden arındırdığımız Güneydoğu Anadolu Bölgemizin güzellikleri bunlardan biridir. Altyapısındaki gücümüzü ispatladığımız sağlık turizmi bunlardan biridir. Seyahat rotalarımız bunlardan biridir. Yurt dışında gittiğimiz yerlerde gerçekten insanı etkileyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Tabiat, tarih, kültür, gastronomi zenginliği var. Ülkemizin farkı tüm bu güzelliklerin hepsini birden misafirlerin hizmetine sunabilmesidir. Turizmde çıraklık ve kalfalık dönemini bitirdik, ustalık aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

'ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK'

AMAÇLARININ çıkan fırsatların kayıp gitmesine mani olmak olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Türkiye ne zaman yeni atılımın eşiğine gelse eskiden oynanan kirli oyun sahneye sürülüyor. Ülkemizi yeniden siyasi istikrarsızlık, ekonomik geri kalmışlık, sosyal çatışmaya sürüklemek isteyenler bugün de boş durmuyor. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ülkemiz artık 2 teröristle 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla, medya manipülasyonlarıyla istikameti değiştirilecek bir yer olmaktan çoktan çıkmıştır. İnşallah önümüzdeki dönem bu güçlü altyapı üzerinde çok daha büyük başarılara beraberce yürüyeceğiz" dedi.

'KİMSENİN KİMLİĞİNE BAKMAYIZ'

TÜROFED üyeleri başta olmak üzere turizmcilerin her birinin atacağı adımda hükümetin desteğini yanlarında bulacaklarından emin olmalarını isteyen Başkan Erdoğan, "Biz Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine bakmayız. Baktığımız tek yer ülkemize kazandırılan eserler ve milletimize yapılan hizmetlerdir. Yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık yapmayız. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için son 20 yılda verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin sizler de şahidisiniz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni bir dönem açılıyor" açıklamasını yaptı.