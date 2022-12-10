‘Krizi çözmek için Putin ile görüşeceğim’

TRT World Forum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Burada yaptığı konuşmada iyilik ve hakikate vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Amacımız ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır. Rusya-Ukrayna savaşı can kayıplarının yanında, bölge ve dünya için insani ve politik ciddi maliyetler oluşturdu. Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak. Amacımız tahıl koridorunu güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

ABD'YE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz. NATO'da beraberiz, Yunanistan adalarını silahlandırıyorsunuz. Daha F-16 meselesi çözülmedi. Parasını verdiğimiz halde bu meseleyi hala çözemedik. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F16 meselesini sizlerle çözemedik" açıklamasını yaptı.

'TERÖRLE MÜCADELEDE BİZİ YALNIZ BIRAKTILAR'

BAŞKAN Erdoğan, terörle mücadelede Batılı ülkeleri de eleştirdi. "Terör örgütlerine destek veren, himaye eden, tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan Avrupa ile ortak gelecek hayali kurmamız zor" diyen Erdoğan, "Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce TIR silah terör örgütüne gönderildi. Teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları sonuçlandıracak iradeye sahip olduğumuzu herkese gösterdik" diye konuştu.

ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE'YE ESİR TAKASI TEŞEKKÜRÜ

UKRAYNA lideri Vladimir Zelenskiy, foruma video konferans ile katıldı. Endonezya'daki zirvede Ukrayna'nın barış formülünü tanıttığını hatırlatan Zelenskiy, "Bu formül Rus saldırganlığına son verebilir. Uluslararası hukukun yerini tesis edebilir. Tüm ortaklarımıza söz konusu barış formülünü hayata geçirmemiz için kendine bir maddeyi seçmeyi teklif ediyorum. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan esir takası konusunda epeyce yardımcı oldu. Bunun için de minnettarız. Mayıs ayında tahıl inisiyatifi kapsamında Ukrayna limanları üzerinden tahıl ihracatını başlatmak gibi gerçekçi gelmese de bu olabilir. Türkiye'ye destek için teşekkür ediyorum" dedi.

BULGARİSTAN İLE HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Yapılan görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "İki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak" dedi. Erdoğan, daha sonra Radev onuruna bir akşam yemeği verdi.