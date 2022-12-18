Bizansvari taht oyunlarının bizimle ilgisi yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Derik Ovası Sulaması, Midyat-Nusaybin Yolu, Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Meydanda 75 bin kişinin olduğu bilgisini veren Başkan Erdoğan, "Elhamdülillah bu bir sevginin, bu bir dayanışmanın, bu bir 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. O güzel Mardin türküsünden ilhamla diyorum ki; Hasretinden dağlar çökse başıma, yine söz söyletmem Mardin'e aşkıma. Çekilin başımdan Allah aşkına ben sevdim Mardin'i bundan kime ne. Kardeşliğin şehri Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Hamdolsun Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya güncel bedel 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz" dedi.

'BİR TARAFTAN ÜZÜLÜYORUZ'

Konuşmasında gündemi değerlendiren Başkan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında hapis cezası verilmesi ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu. "Kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var" diyen Erdoğan, "Aslında bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle bir ilgisi yok. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiası ile aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Söylenenlere, yazılıp çizilenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı ve emin bir şekilde ifade edildiğini gördükçe gülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette bulduk" diye konuştu.

'AMA BİZ BUNU YUTMAYIZ'

Masadaki herkesin kafasında bir başka hesabın, bir başka niyetin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Şimdi birileri bir mahkeme kararını bahane ederek masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi ama biz bunu yutmayız. Dün darbeciler, vesayetçiler üzerinden milli iradenin arkasından dolanıyorlardı. Bugün suni gündemler üzerinden aynı hesabı yapıyorlar. Halbuki ortada henüz biten bir yargı süreci de, gelen bir yasak da yok. Daha bu karar önce istinafa ardından da Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği, hatası varsa zaten oralarda gerekli düzenlemeler yapılabilir. Buradaki asıl çarpıklık yargı ile ilgili bir sürecin 6'lı masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerinin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır. Bizi de aynı oyuna alet etmeye kalkıyorlar. Kusura bakmasınlar biz bu oyunun içerisinde yer almadık, yer almayacağız" dedi.

'ADAYLARINI AÇIKLASINLAR'

Mardin'den bir kez daha çağrısını tekrarlayan Başkan Erdoğan, "Bizim için Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını açıklamış, meydanlarda işte ortada gümbür gümbür sözünü söylüyor. Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan 6'lı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını ilan etsinler. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Ayşe, Fatma fark etmez yeter ki çıksınlar çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler. Biz de meydanda kiminle kapışacağımızı, kiminle vizyon yarıştıracağımızı bilelim" açıklamasını yaptı.

"BAY KEMAL SENİN KANDİL'E KARŞI CİĞERİN YOK"

Recep Tayyip Erdoğan, 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar konusuna da değindi. Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonuna sert yanıt veren Başkan Erdoğan, "Bay Kemal, 6 yaşındaki konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket ayrı bir konu. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini bir ziyaret ettin mi? Onlarla bir helalleştin mi? Ah cambaz, ah... Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git. Oradaki annelerle helalleş. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin, bir laf edemezsin" dedi.

3 PETROL KUYUSU HİZMETE AÇILDI

MARDİN'DE petrol arama çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardinimizdeki doğalgaz alt yapısını genişlettik. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Mardin Organize Sanayi Bölgemizde güncel tutarı ile yaklaşık 3 milyar lirayı bulan yatırımla faaliyete geçen 16 ayrı fabrikanın şehrimizde açılan 3 ayrı otelin resmi açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Artuklu Üniversitesini kurduk. 8 bin 907 konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 690 konutun yapımı devam ediyor. Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi inşallah Mardin'e kadar uzatıyoruz" dedi.