"FETÖ’nün yarım işini tamamlamak istiyorlar"

Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin'in "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" açıklamaları ve DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın Türkiye'nin savunma sanayisinin gözbebeği İHA ve SİHA'lar hakkında yaptığı açıklamalara bir tepki de Terör ve istihbarat uzmanı emekli albay Coşkun Başbuğ'dan geldi. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Başbuğ, ABD'nin savunma sanayinde gelinen noktayı durdurmak istediğini belirtti.

'O DÖNEM ARTIK BİTTİ'

TÜRKİYE'NİN savunma sanayisinde dışa bağımlılığını sıfıra indirmesi ve ABD'nin kan kusturduğu pazarlara göz dikmesinin ABD için tam anlamıyla sonun başlangıcı olduğunu dile getiren Coşkun Başbuğ, "ABD ilk etapta bunu FETÖ üzerinden denedi. FETÖ'nün milli gemi projelerindeki mühendisleri casus diye tutuklamasını, savunma sanayisinde görev alan askerleri casusluk, fuhuş gibi gerekçelerle hapse attığını hatırlamamız gerekiyor. Bazılarında ASELSAN cinayetleri gibi katlederek bunu götürdü ama FETÖ dönemi artık bitti.

Şimdi dıştan Rubin başladı. Tam bir Türk düşmanı. Bu kişi FETÖ üzerinden fonlanıyor. Bunun Türkçesini ise Ali Babacan'dan duyuyoruz. Babacan'a baktığımızda geçmişinde FETÖ ile iltisaklı olduğu, Bakanlık yaptığı dönemde Hazine Bakanlığı'nın neredeyse danışmanları dahil tamamının FETÖ tarafından işgal edildiği süreç yaşandı.

Bir kişinin danışmanlarının tamamı FETÖ'cü olur mu? Söylediklerinin Türkçesi, 'biz iktidara gelince savunma sanayisine dokunacağız ve sonlandıracağız. Yani FETÖ'nün yarım bıraktığı işi tamamlayacağız' diyor" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN TAMAMLADI'

MUSTAFA Kemal Atatürk döneminde Türkiye'nin uçak ve denizaltı yaptığını kaydeden Başbuğ, "Atatürk öldükten sonra ise içerideki işbirlikçi hainlerle bu işe son verildi. İlk defa Atatürk'ün yarım bıraktığı mirası Erdoğan atağa kaldırdı. 2023'te en kritik seçimde önümüzdeki asrı oylayacağız. Cumhur ittifakı iktidarda kaldığı takdirde yollarda milli otomobil, havada milli uçağımız, enerjide yeni kaynaklar bulan bir Türkiye olacak. Eğer muhalefet iktidara gelirse bütün projelerin durdurulduğu döneme doğru adım adım gideceğiz" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR