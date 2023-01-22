Başkan Erdoğan’dan Bursa’daki toplu açılışta önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Miting havasında geçen açılışta kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Maşallah, bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa, yeniden 2023'e şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Eğitimde anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Sağlıkta çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Adalette Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhangazi ve Gemlik Adliye binalarının, güvenlikte emniyet müdürlüğümüzün çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açıyoruz" diye konuştu.

42 MİLYARLIK YATIRIM

Önceki gün gazetecilerin sorusu üzerine kuraklık konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, dün de yine bu konuya değindi. Erdoğan, "Malum kuraklık var. Soruyorlar çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz. TOKİ'nin Dusunbey'in Karyağmaz köyünün Mustafa Kemalpaşa ilçemize nakledilmesi için yaptığı 404 konut ve ahırın Orhangazi'de inşa edilen 292 konutun, Orhaneli'de inşa edilen 148 konutun, Gemlik'te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Ayrıca özel sektörümüzle şehrimize kazandırılan yatırım tutarı yaklaşık 17 milyar lirayı ve güncel rakamla 30 milyar lirayı bulan 19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liraya varan kamu yatırımları ile 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI

Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 601 km'ye çıkardıklarını da aktaran Erdoğan, "Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3 buçuk saatte varılabiliyor. Metro projemizi de inşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Bursalı çiftçilerimize 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şimdi size bir müjde vereyim. Uludağ Alan Başkanlığı'nı kurarak turizm merkezinin korunmasını sağladık. Beraberce çok çalışmamız lazım. Öyle bir ses verin ki Marmara'nın ta karşı kıyılarından bile duyulsun. Bursa, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Müreffeh Türkiye yolunu sandıkta bir kez daha açmaya hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, diri olarak, kardeş olarak, Türkiye olarak hep birlikte kucaklamaya hazır mıyız?" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından projelerin toplu açılışı yapıldı.

'120 BİNİ AŞKIN KİŞİ MEYDANDA'

Başkan Erdoğan, "Emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu yolun sağı, solu Bursa'da ne durumdayız diye baktım ve verilen rakam 120 bini bugün aştık. Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Aramızdaki bu gönül bağından aldığımız güçle önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz, ardından ülkemizi dünyaya yükselteceğiz" dedi.

"BAY KEMAL SEN MARMARAY'I, AVRASYA'YI GÖRDÜN MÜ!"

BAŞKAN Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Metro Hattı açılışında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Kemal 'Paris'te bile yok' diyor. Ya sen Marmaray'ı gördün mü? Avrasya'yı gördün mü? Bizimki öyle Paris falan dinlemez. Bizimki İstanbul Metrosu ve bunlarla biz dünyaya örnek olduk" dedi.