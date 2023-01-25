Erdoğan’ın İsveç resti dünya basınında

AŞIRI sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türk Elçiliği önünde Kur'anı Kerim yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor. Önceki gün Kabine toplantısının ardından bu konuya değinen ve çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyelik süreciyle sözleri dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC bu gelişmeyi "Erdoğan, İsveç'e NATO'dan destek beklememesini söyledi" başlığı ile duyururken, Al Jazeera haber ajansı ise "Erdoğan'dan uyarı" başlıklı haberinde "Türkiye cumhurbaşkanı, İsveç'in askeri ittifaka katılma hedefinde Ankara'nın desteğini beklememesi gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK ÖFKEYE YOL AÇTI'

ABD merkezli Fox News bu gelişmeyi "Stockholm protestosunda Kuran'ın yakılmasının ardından Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkacak" sözleri ile okurlarına sundu. İsveç basını da yaşanan olaylar sonrası NATO kapısının kapandığını yazdı. İsveç merkezli Aftonbladet "Erdoğan hayır dedi" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Rasmus Paludan'ın Türkiye'de büyük bir öfkeye yol açtığının altı çizilerek, "Kısa bir süre önce Erdoğan, protestolar nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyeceğini açıkladı" ifadelerine yer verdi. Bir başka İsveç gazetesi Svenska Dagbladet "İsveç'in NATO başvurusuna destek yok" başlığını atarken, Sydsvenskan ise İsveç Başbakanı Kristersson'un NATO sürecinde Åkesson ve Erdoğan arasında sıkıştığını yazdı. Haberde, "Başbakan Ulf Kristersson İsveç'in NATO üyeliği peşinde Pazartesi akşamı iki ciddi darbe aldı" ifadelerine yer verdi.