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Haberler Gündem Yazıcıoğlu davasındaki beraat kararı bozuldu

Yazıcıoğlu davasındaki beraat kararı bozuldu

30.1.2023

Yazıcıoğlu davasındaki beraat kararı bozuldu
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'le helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen Emra Kara (38) hakkında verilen beraat kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nce bozuldu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına karar verildi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatlarından Kemal Yavuz, bozma kararının yerinde olduğunu söyledi.
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