Son dakika: Günlerdir yanıyordu! İskenderun Limanı’ndaki yangın kontrol altına alındı

Denizcilik Genel Müdürlüğü yaşanan deprem felaketi sonrası İskenderun Limanı'nda başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır."