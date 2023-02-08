  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Günlerdir yanıyordu! İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika: Günlerdir yanıyordu! İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi...Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'İskenderun Limanı'ndaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.

İHA

08.02.2023, 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023, 13:01

Son dakika: Günlerdir yanıyordu! İskenderun Limanı’ndaki yangın kontrol altına alındı

Denizcilik Genel Müdürlüğü yaşanan deprem felaketi sonrası İskenderun Limanı'nda başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İskenderun limanındaki yangın; denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Bu limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememekte olup bekleyen gemiler diğer tesislere yönelmelidir. Körfezdeki diğer liman tesislerinde operasyonlar için engel bulunmamaktadır."

Yüreğimizi yakan depremle dalga geçtiler! Canlı yayında insanlık dışı sözler! Son dakika: SGK'dan deprem bölgesi için ilaç açıklaması Bakan Kurum'dan deprem açıklaması! 1000 kilometrekarelik bir alanı etkiledi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA