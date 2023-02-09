2 göz evinde neyi varsa toplayıp yardıma koştu! O anlamlı desteğin sahibi bulundu!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Depremde Türkiye'nin yaralarını sarmak için en büyük destek yine kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi.

ARABASINA TÜRK BAYRAĞI ASTI, ÖYLE GEZDİ

Azerbaycan'da yorgan yüklediği arabasına Türk bayrağı asan bir vatandaşın fotoğrafı önceki gün sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GAZETECİLER O VATANDAŞI BULDU

Azerbaycanlı vatandaşlar, Türkiye'nin kalbini fetheden o vatandaşı buldu. İsminin Server Beşirli olduğu öğrenilen vatandaşa Türkiye'den teşekkür yağdı.