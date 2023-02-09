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Haberler Gündem 2 göz evinde neyi varsa toplayıp yardıma koştu! O anlamlı desteğin sahibi bulundu!

2 göz evinde neyi varsa toplayıp yardıma koştu! O anlamlı desteğin sahibi bulundu!

Azerbaycan'da, Türk bayrağıyla ilerleyen bir aracın fotoğrafı gündeme oturmuştu. Azerbaycanlı gazeteciler, o anlamlı desteğin sahibi Server Beşirli'yi buldu. Tüm Türkiye'nin kalbini fetheden Beşirli'ye, yaptığı hareket ve mütevazılığı nedeniyle teşekkür edildi.

09.02.2023, 12:55

2 göz evinde neyi varsa toplayıp yardıma koştu! O anlamlı desteğin sahibi bulundu!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Depremde Türkiye'nin yaralarını sarmak için en büyük destek yine kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi.

ARABASINA TÜRK BAYRAĞI ASTI, ÖYLE GEZDİ

Azerbaycan'da yorgan yüklediği arabasına Türk bayrağı asan bir vatandaşın fotoğrafı önceki gün sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GAZETECİLER O VATANDAŞI BULDU

Azerbaycanlı vatandaşlar, Türkiye'nin kalbini fetheden o vatandaşı buldu. İsminin Server Beşirli olduğu öğrenilen vatandaşa Türkiye'den teşekkür yağdı.

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