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Haberler Gündem Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Enkaz üstünde miting yapmadığınız kaldı!

Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Enkaz üstünde miting yapmadığınız kaldı!

9.2.2023

Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Enkaz üstünde miting yapmadığınız kaldı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Kahramanmaraş'a giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu önceki gün akşam saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Ağır ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bürokratik engel mi koyuyorlar, dinlemeyin. Tutuklanmanız gerekirse, tutuklanın. Kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum. Bu meseleyi asla ama asla siyaset üstü de görmüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin sözlerine yine sosyal medyadan yanıt veren AK Partili Dağ, "Dünyanın en büyük doğal afetlerinden biri yaşanırken, tüm kurumlarımız canhıraş bir şekilde çalışıyor, siz yalan ve iftira ile siyasi şov yapıyorsunuz. Bu, acı istismarcılığıdır. Enkazların üstünde miting yapmadığınız kaldı" ifadelerini kullandı.

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