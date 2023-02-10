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Haberler Gündem Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Can kurtarma telaşı fotoğraf karesinde

Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Can kurtarma telaşı fotoğraf karesinde

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler çevrede bulunan 10 ili etkiledi. Bölgeye giden ekiplerin hummalı çalışmaları sürerken fotoğraf karesine bir mahalledeki 14 arama kurtarma faaliyetiyle depremzedelerin çadır kenti sığdı.

AA

10.02.2023, 10:03

Deprem bölgesinde zamana karşı yarış! Can kurtarma telaşı fotoğraf karesinde

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yaraların sarılması için yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş kent merkezindeki birçok alanda arama tarama faaliyetleri yürütülürken bir yandan da depremzedeler için çadır kuruluyor.

Bölgede yürütülen çalışmalardan sadece Onikişubat ilçesindeki Hayrullah Mahallesi'nde yapılan çalışmalar aynı karede görüntülendi.

Anadolu Ajansı foto muhabiri Evrim Aydın tarafından çekilen fotoğraf karesinde tek mahallede yürütülen 14 arama kurtarma çalışması yer aldı. Aynı fotoğraf karesinde Onikişubat Stadyumu'na kurulan çadırkent de sığdı.

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