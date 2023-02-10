Depremzede çocuklar sahipsiz kalmadı

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'tan Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne Cumhurbaşkanlığı uçağıyla getirilen 16 depremzede bebeği ziyaret etti. Erdoğan, refakatsiz 0-1 yaş aralığındaki depremzede bebeklerin sağlık durumu hakkında Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Bülent Güngörer ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bilgi aldı. Tek tek ilgilendiği bebekleri kucağına alarak seven Erdoğan, hastanede bebeklerle ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakıcı anneleriyle de sohbet etti.

KORUYUCU AİLE REKORU

ERDOĞAN Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. Bakım altına alınan bebeklerimizin bundan sonraki süreçlerinin de takipçisi olacağım. Afetten etkilenen tüm çocuklarımızın iyi haberlerini almayı diliyor, yaralanan yavrularımıza acil şifa diliyorum" dedi.

Afet bölgesinde bulunan ve ailesine ulaşılamayan çocukları ilk etapta kuruluşlarında koruması altına alan Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'yla koordinasyon halinde çalışıyor. Ailesini kaybetmiş depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet ve deprem bölgesi dışında ikamet ettikleri ilin müdürlüklerine giderek yapabiliyor. Refakatsiz çocuklar, Bakanlığın gözetimindeki mevcutta bulunan koruyucu ailelerin yanına yerleştirilirken yeni koruyucu aile başvurularını da titizlikle inceliyor.