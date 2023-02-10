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Haberler Gündem Depremzedelerin yardımlarına göz diktiler! Özel harekat polisleri hırsızları böyle yakaladı

Depremzedelerin yardımlarına göz diktiler! Özel harekat polisleri hırsızları böyle yakaladı

Kahramanmaraş depreminden sonra enkaz bölgelerinde umut ve acı dolu bekleyiş sürüyor. Türkiye tek yürek olup depremin izini silmeye uğraşıyor. Hatay’da depremzedeler için toplanan yardımları çalmaya kalkan hırsızlar sert kayaya çarptı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nden sevk edilen özel harekat polisleri, hırsızları yakalayarak gözaltına aldı.

10.02.2023, 19:02

Depremzedelerin yardımlarına göz diktiler! Özel harekat polisleri hırsızları böyle yakaladı

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 1939 Erzincan Depremi'nden sonraki ülkemizin yaşadığı en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ HIRSIZLARI YAKALADI

Türkiye tek yürek olup deprem bölgelerine yardım toplayıp göndermeye başladı. Toplanan yardımları fırsata çevirmek isteyen hırsızlar deprem bölgelerinde gezdikleri ortaya çıktı. Depremin vurduğu Hatay'a gelen hırsızlara bölgeye sevk edilen Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Harekat Polisleri nefes aldırmadı. Yakaladıkları hırsızlar kamyonetin önüne yatırarak gözaltı işlemi yaptı.

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