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Haberler Gündem Moloz yığınları kurtarma ekinin üzerine düştü! İşte yüreklerin ağza geldiği anlar...

Moloz yığınları kurtarma ekinin üzerine düştü! İşte yüreklerin ağza geldiği anlar...

Depremden etkilenen illerden biri olan Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibinden bir kişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.

İHA

11.02.2023, 12:58

Moloz yığınları kurtarma ekinin üzerine düştü! İşte yüreklerin ağza geldiği anlar...

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmen evi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.

Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı. Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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