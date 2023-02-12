25 bin mehmetçik deprem bölgelerinde

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de bütün imkanlarını seferber etti. Mehmetçik, depremzedelere yardımdan ihtiyaçların giderilmesine kadar bütün eksikliklerin giderilmesinde önemli rol oynadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hava Yardım Köprüsü'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından bir toplantı da yapıldı.



ACİL DURUM MERKEZLERİ

Karargahlarda Afet Acil Durum Merkezleri'nin anında faaliyete geçirildiğini ifade eden Bakan Akar, "Bölgede görev yapan arkadaşlarımızdan 4'ü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti. 54 yaralımızla birlikte 78 ulaşılamayan silah ve mesai arkadaşlarımız var" dedi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yaptığını aktararak, "Kara yolunun yanı sıra hem hava hem deniz yardım koridorlarını tesis ettik. Bu koridorlardan süratli ve etkin şekilde gerekli nakilleri yapmaya çalışıyoruz. Bunların yanı sıra birliklerimizin asayiş ve diğer destek faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor. Deprem olur olmaz Hava Kuvvetleri geçmiş tecrübelerinden faydalanarak hazırlık seviyesini en üst seviyeye çıkardı" diye konuştu. Hulusi Akar, hava yardım koridoru ile yurt içi ve dışından gelen ekiplerle malzemelerin Adana Havalimanı ile gerekli koordinasyon yapıldıktan sonra sivil ulaşıma açılan İncirlik'e de taşındığını bildirdi.



'DENİZ YARDIMINDA 24 GEMİ'

Helikopterle sadece il merkezlerine değil, 17 ilçe ile 102 köy ve kasabaya da yardım taşındığını vurgulayan Akar, "Mersinİskenderun arasında deniz yardım koridoru da kuruldu. İstanbul'dan da İzmir'den de Aksaz'dan da malzemeler, iş makineleri deprem bölgesine taşındı. Bu kapsamda 24 gemi 5 helikopter ihtiyaçları karşılamak için İskenderun Körfezi'nde verilen görevleri yapıyor. TCG İskenderun gemimiz şu ana kadar 327 yaralımızı deprem bölgesinden Mersin'e taşıdı. Bunların yanı sıra amfibi gemilerimiz TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar İskenderun Körfezi'ne demirledi" açıklamasını yaptı.



ASKERİ UÇAKLAR YARALILARI TAŞIYOR

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da enkazdan çıkarılan yüzlerce yaralı ile refakatçi askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Sağlık ekipleri ve askerler tarafından uçaktan alınarak ambulanslara taşınan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.





10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, evlerine dönen vatandaşlarla ve deprem bölgesinde bulunan gönüllülerle sohbet etti.









HELİKOPTERLERLE KÖYLERE ULAŞTILAR

Koordinasyon merkezlerinin yönlendirmeleriyle sadece depremin etkilediği kent merkezleri değil, kara yoluyla ulaşımın zorlaştığı ilçe ve köylerin de yardımına koşuldu. Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın küçük ilçelerine ve onlarca köyüne Mehmetçik tarafından helikopterlerle gıda ve ihtiyaç malzemeleri dağıtılıyor.







SICAK YEMEK DE ASKERDEN

İlk günden itibaren sahaya inen ve deprem bölgelerinde yaraları sarmaya başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bütün ihtiyaçları karşılarken vatandaşlara sürekli sıcak yemek ve gıda yardımı da yapıyor. Kent merkezlerinde belirlenen merkezlerde Türk askeri depremzedelere sürekli yemek yardımında bulunuyor.



BAYRAKTAR VE SANCAKTAR GEMİLERİ YÜZER HASTANE OLDU

Hatay'a deniz yoluyla iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları taşıdıktan sonra yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, hazırlıkların tamamlanmasıyla cuma sabahı sağlık hizmeti vermeye başladı. İki gemi, bölgedeki yaralılar için nefes oldu.