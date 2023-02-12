Deniz Baykal yaşamını yitirdi

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal 84 yaşında hayatını kaybetti. Evinde uyurken sabaha karşı vefat eden Baykal, uzunca bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Baykal'ın ölüm haberini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyururken, kızı Aslı Baykal da babasının ölümüne ilişkin, "Babam sabah evinde uykusunda vefat etti. Hepimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu. Baykal'ın cenazesi vefatının ardından Bilkent Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, ailesi gün boyu Angora Evleri'nde taziyeleri kabul etti. BAYKAL ailesine çok sayıda siyasetçi tarafından taziye sunuldu. Baykal için 14 şubat Salı günü CHP Genel Merkezi'nde ve ardından TBMM'de tören düzenlenmesi planlanıyor. Kızının "Antalya'ya defnetmeyi düşünüyoruz" açıklamasına karşın, Baykal'ın Ankara Devlet Mezarlığı'na da defnedilebileceği ifade edildi.



ÇOK SAYIDA TAZİYE GELDİ

Deniz Baykal için devletin her kademesinden taziye mesajları yayınlandı. Bir paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk siyasetinin değerli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı, eski bakanlarımızdan Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Devlet erkanı da sosyal medyadan taziyelerini iletti.

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