Enkazdan parmağımı emerek çıktı

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde görev alan 112 ekipleri, enkazdan çıkarılan yaralıları sıkışan trafikte hastanelere yetiştirmek için zamanla yarışıyor. Ambulanstaki koltuklarda dinlenip, gelen anons ile enkaz başına koşan paramediklerden Burak Özarslan, Antakya'da 107 saat sonra enkazda çıkarılan bebeği unutamadığını söyledi. Özarslan, şöyle konuştu: "Uyumadık belki ama buradaki insanlara yardım etmenin verdiği huzur var. 107'nci saatte çıkardığımız 2 aylık bebek bütün yorgunluğumuzu, açlığımızı unuttuk. Enkazdan çıktığında parmağımı emiyordu."

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