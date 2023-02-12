‘Hiçbir vatandaşımızı enkazda bırakmayacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Diyarbakır Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyübi Kent Meydanı'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunan Erdoğan, depremzedelerle görüştü.





"1999'DAN 3 KAT DAHA YIKICI"

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu depremler ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcı. Yine 1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda, çok daha yıkıcı bir afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan 1943 Çankırı, 1953 Çanakkale, 1944 Gerede, 1966 Varto, 1967 Mudurnu, 1970 Gediz, 1976 Muradiye depremlerini de bu depremin yıkıcılığı ile mukayese etmek mümkün değildir. Art arda meydana ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir" dedi.



'İNŞA ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK'

Enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yeniden inşa çalışmalarının hızla başlayacağının altını çizen Erdoğan, "İnşallah buralardaki çalışmaları hızla bitirerek ölü veya diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından hızla enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu altyapısı ve üstyapısı ile yeniden inşa edecek, daha doğrusu depremde yıkıma uğraşan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Birkaç haftaya kadar somut adımları atmaya başlayacağız. Daha evvel yaşanan depremlerde, sel felaketlerinde, yangınlarda tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak, inşallah buralardaki yaraları da kısa sürede halledeceğiz. Bir yıl inşallah ben süre bekliyorum. Bir yıl içerisinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz" diye konuştu. Vatandaşları provokasyonlara karşı da uyaran Recep Tayyip Başkan Erdoğan, "Maalesef bazı odaklar siyasi parti olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, ahlaksızca, edepsizce bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bile hala saldırının peşinde. An birlik olma anıdır" açıklamasını yaptı.



'ONLARIN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ'

"Bugüne kadar birçok deprem, sel, yangın felaketlerini nasıl hallettiysek, bugün de bunları halletme iradesine bu iktidar sahiptir" diyen Erdoğan, "Endişeniz olmasın. TSK, diğer birimleri, ait gemiler, uçak helikopterler, insansız hava araçları, on binlerce iş makinesi bölgede faaliyet yürütüyor. Reklam, şöhret, çıkar veya gündem olma peşinde koşmayan o gizli kahramanların hakkını ödeyemeyeceğimizi çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELERE TATİL, TEZKERELER ERTELENDİ

Üniversitelerin yaz aylarına kadar tatil edileceğini açıklayan Erdoğan, "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız. Konteyner kentler dışında ev kiralamayı tercih edecek vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımına başlıyoruz. THY, deprem bölgesine giden ekipler, oralardan gelmek isteyen vatandaşlarımızın intikallerini ücretsiz gerçekleştiriyor. Deprem bölgesinde ikamet eden, o illerin nüfusuna kayıtlı 13 bin üzerinde yükümlü askerimizin Mart, Nisan celpleri Mayıs'a ertelenmiştir" dedi.