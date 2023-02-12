Umudun saati yok!

K.MARAŞ 122. SAAT



70 yaşındaki Menekşe Tabak

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak 122 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.







HATAY 131. SAAT



7 yaşındaki İrem Bağrıaçık

Hatay'ın Belen ilçesinde 7 yaşındaki İrem, 131 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sarımazı Mahallesi'nde 4 katlı Tuna Apartmanı'nın enkazında sesleri duyan arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı İrem, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.









GAZİANTEP 133. SAAT



13 yaşındaki Esma Demiral

Gaziantep Nurdağı'nda 6 katlı apartmandan 133 saat sonra 13 yaşındaki Esma Demiral sağ olarak kurtarıldı. Bölgenin koordinatör valisi olan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Tüm Türkiye burada. 13 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı. Allah'a şükrediyoruz. Ekiplerimizi kutluyoruz. Devlet tüm imkanlarıyla burada" dedi.







HATAY 130 . SAAT

60 yaşlarındaki Ümit Gülçicek

HATAY'DA göçük altında kalan 60 yaşlarındaki Ümit Gülçicek adlı kadın, 130 saat sonra enkazın altından sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını Elmadağ ekipleri ile Koreli ekipler ortak yaptı. Gülçiçek, sağlık ekiplerine teslim edildi.







GAZİANTEP 132. SAAT

4 yaşındaki Şengül ve babası

GAZİANTEP'İN Islahiye ilçesinde bir baba ve 5 yaşındaki kızı 132'nci saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Baba Sezai Karabaş ve 5 yaşındaki kızı Şengül Karabaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu gözlenirken, 132'nci saatte gelen kurtuluş anına tanıklık edenler gözyaşlarını tutamadı. Sedye üzerinde koluna serum takılan babanın, "Allah sizden razı olsun. Eşim de benden önce çıkmaya çalışmıştı ama yetişemedi galiba. Kapının orada olacaktı" diye seslendiği duyuldu. Minik Şengül'ün ambulansta sarı kola isteği ise gülümsetti. Bu anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.







GAZİANTEP 129. SAAT

6 kişilik aile

GAZİANTEP'İN Nurdağı ilçesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalıştığı enkazdan, 129 saat sonra 6 kişi canlı olarak kurtarıldı. Aslan Ailesi'ni gören diğer ekipler, tekbir getirerek sevinç yaşadı. Yaralılar oluşturulan yaşam koridoruyla ambulanslara bindirilerek, hastanelere sevk edildi.









ANTAKYA 132. SAAT

2 yaşındaki Aliye Dağlı

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 132. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı. Bebek Dağlı, sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülerek tedavi altına alındı.







HATAY 128. SAAT

2 aylık bebek

HATAY'DA enkaz altında kalan bir bebeğe 128 saat sonra sağ ulaşıldı.Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Bebeğin ambulansa götürüldüğü sırada kurtarma ekibinden bir görevlinin parmağını tuttuğu kareler umuda tutundu yorumlarına sebep oldu. Sağlıkla çıkarılan mucize, ekiplere ve vatandaşlara büyük sevinç yaşattı.



DİYARBAKIR 122. SAAT

8 katlı binadan 122 saat sonra kurtarıldı... Diyarbakır'da yıkılan 8 katlı apartmanın enkazı altında kalan Maşallah Çiçek (55) 122 saat sonra sağ çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



ADIYAMAN 125. SAAT

Adıyaman'da 7 katlı binanın enkazında kalan Sadık Tunç, 125 saat sonra kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra ilk olarak çocuklarını soran Sadık Tunç, çocuklarının da hayatta olduğunu öğrendikten sonra şaşkın bir halde etrafa bakındı. Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, madencilerden oluşan kurtarma ekipleri ise sevinçten birbirine sarıldı.