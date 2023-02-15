e-Nabız’dan depremzedeler için yeni hizmet: Fotoğraflı arama özelliği eklendi

e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenleme yapıldı.
Düzenlemeyle Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek.Gaziantep'te deprem köyü ortadan ikiye böldü: Kıyamet kopuyor sandık Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı: Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu