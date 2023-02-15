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Haberler Gündem e-Nabız'dan depremzedeler için yeni hizmet: Fotoğraflı arama özelliği eklendi

e-Nabız'dan depremzedeler için yeni hizmet: Fotoğraflı arama özelliği eklendi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle e-Nabız uygulamasına yeni bir özellik eklendi. Doğal Afet Bilgilendirme alanına, kullanıcıların deprem nedeniyle ulaşamadığı 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği getirildi.

AA

15.02.2023, 12:33

e-Nabız’dan depremzedeler için yeni hizmet: Fotoğraflı arama özelliği eklendi

e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek.

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