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Haberler Gündem Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı: Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu

Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı: Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde deprem sırasında binadan koşarak çıkan 3 çocuk, kucaklarında çocuklarıyla koşan babalar görülüyor.

DHA

15.02.2023, 10:56 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023, 11:00

Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı: Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu

Gaziantep Şahinbey'de deprem sırasında yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında binadan koşarak çıkan 3 çocuk, kucaklarında çocuklarıyla koşan babalar görülüyor. Apartman sakinlerinden Can Düzgün ve babasının ise yalın ayak dışarı çıktıktan sonra, tekrar apartman girişine geçtiği de görüntülere yansıdı.

Can Düzgün yaşadıklarını şöyle anlattı; "Gece saat 04.17 sularıydı. Beni babam uyandırdı. Önce direkt bahçeye koştuk. Binaların ortasında kaldığımız için, daha orta bir yerde beklemeye başladık. Yukarıdan parçalar düşünce, bu kez yeniden kapı altına sığındık. Deprem 2 dakika sürdü, çok ağırdı. Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu. Deprem yavaşlayınca üzerimizi giymeye çalıştık, yalın ayak kaçtık" dedi.

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