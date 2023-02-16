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Haberler Gündem Deprem anında dehşete düşüren görüntü! Havuzda tsunami anları kamerada

Deprem anında dehşete düşüren görüntü! Havuzda tsunami anları kamerada

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Elbistan merkezli meydana gelen 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda küçük çaplı tsunami yaşandı. Depremin şiddetini net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga havuz kenarındaki zemine taştığı görüldü.

İHA

16.02.2023, 09:13 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023, 09:14

Deprem anında dehşete düşüren görüntü! Havuzda tsunami anları kamerada

Türkiye'yi derinden sarsan ve yüzyılın afeti olarak adlandırılan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yaşanan iki büyük depremin ardından 10 ilde çok ciddi yıkımlar meydana gelirken, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık ikinci deprem sonrası Gaziantep'teki kapalı bir yüzme havuzunda meydana gelen küçük çaplı tsunami ise güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin şiddetini ve etkisini en net şekilde gösteren görüntüde sarsıntıyla beraber havuzdaki suyun tsunami gibi dalga dalga havuz kenarındaki zemine taşması dikkat çekti.

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı: İki il arasında birbirinden uzaklaşma var Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı: Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu

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